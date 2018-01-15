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В "ДНР/ЛНР" действительно не работает мобильная связь, люди обеспокоены, - ОБСЕ

Представители Специальной миссии ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 13 января 2018 года.

Представители миссии подтвердили, что некоторые мобильные телекоммуникационные службы прекратили работу в районах, которые не контролируются украинским правительством.

В частности, в подконтрольном "ЛНР" поселке Таловое продавщица рассказала патрульной миссии, что люди обеспокоены такими событиями. Ведь жители села должны позвонить в службу такси или вызвать "скорую", чтобы добраться до больницы.

Другая женщина, которая живет на подконтрольных Украине территориях, рассказала ОБСЕ, что переживает за свою бабушку. Последняя живет в оккупированных районах и семья потеряла с ней связь из-за прекращения работы мобильной связи.

  • Отметим, 11 января на территории "ДНР" и "ЛНР" пропала связь мобильного оператора Vodafone Ukraine, а впоследствии также приостановил работу и оператор пророссийских наемников "Лугаком".
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