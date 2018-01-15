 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В оккупированном Докучаевске расклеили листовки-извинения за то, что "Грады" обстреляли Волноваху и убили людей

В оккупированном Россией Докучаевске Донецкой области на улицах появились листовки с извинениями за гибель пассажиров автобуса, который 13 января 2015 года в Волновахе попал под обстрел из "Градов" террористов "ДНР"

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

Листовки появились в субботу, 13 января, в третью годовщину трагедии.

"Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики спешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать, а даже сфотографировать", - написал журналист.

В комментариях к посту Цаплиенко пользователь Андрей Андреев написал, что жители Докучаевска сообщили об облаве со стороны террористов после появления листовок.

"Жители Докучаевска подтвердили наличие листовок на зданиях города. После их обнаружения сепары организовали облаву", - написал Андреев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать