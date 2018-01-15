В оккупированном Докучаевске расклеили листовки-извинения за то, что "Грады" обстреляли Волноваху и убили людей

15 января, 2018, 15:28

В оккупированном Россией Докучаевске Донецкой области на улицах появились листовки с извинениями за гибель пассажиров автобуса, который 13 января 2015 года в Волновахе попал под обстрел из "Градов" террористов "ДНР"

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

Листовки появились в субботу, 13 января, в третью годовщину трагедии.

"Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики спешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать, а даже сфотографировать", - написал журналист.

В комментариях к посту Цаплиенко пользователь Андрей Андреев написал, что жители Докучаевска сообщили об облаве со стороны террористов после появления листовок.

"Жители Докучаевска подтвердили наличие листовок на зданиях города. После их обнаружения сепары организовали облаву", - написал Андреев.