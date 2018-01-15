В оккупированном Докучаевске расклеили листовки-извинения за то, что "Грады" обстреляли Волноваху и убили людей
Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.
Листовки появились в субботу, 13 января, в третью годовщину трагедии.
"Я имею только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики спешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать, а даже сфотографировать", - написал журналист.
В комментариях к посту Цаплиенко пользователь Андрей Андреев написал, что жители Докучаевска сообщили об облаве со стороны террористов после появления листовок.
"Жители Докучаевска подтвердили наличие листовок на зданиях города. После их обнаружения сепары организовали облаву", - написал Андреев.
- Напомним, 13 января 2015 года в результате обстрела украинского блокпоста под Волновахой на Донетчине 12 пассажиров рейсового автобуса "Златоустовка-Донецк" погибли (10 на месте, а двое скончались в больнице). Также было ранено 16 гражданских и двое украинских силовиков.
- Обстрел был осуществлен со стороны подконтрольного боевикам "ДНР" Докучаевска.
- Позже стало известно, что расстрелом автобуса в Волновахе руководил российский полковник.
- Доказательства причастности России к трагедии в Волновахе отправили в суд ООН.
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