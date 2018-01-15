В Одессе могут прикрыть 10 детсадов и 3 школы после проверок пожарной безопасности

15 января, 2018, 11:18

В Одессе по итогам проверок учреждений горсовета ГСЧС обратилась в суды с требованием приостановить деятельность 18 объектов, в которых противопожарная безопасность на ненадлежащем уровне, среди них 10 детсадов и 3 школы

Об этом сообщил директор департамента оборонной работы Одесского горсовета Григорий Зубов, передает "Думская".

По его мнению, к закрытию скорее всего не дойдет, потому что предписания пожарных как можно скорее устраняются.

"Руководители одного из садов и одной школы уже заключили с пожарными мировые соглашения. По остальным объектам, по моим данным, большинство нарушений уже устранено, поэтому пожарные готовы заключать мировые соглашения", - добавил он.

Зубов рассказал, что всего было проверено 405 объектов, 273 из которых относятся к сфере образования и науки, 73 - культуры, 49 - здравоохранения, 18 - физкультуры и спорта, 10 - труда и соцполитики.

"В результате проверок было выявлено, что 82% школ и садиков, 75% медицинских учреждений и учреждений культуры не имеют систем противопожарной сигнализации", - отметил он.

Также только в 52% проверенных объектов функционируют пути эвакуации.

"В других случаях проходы завалены имуществом, а порой просто хламом, запасные выходы время забиты гвоздями", - добавил Зубов.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в муниципальном детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники городского танцевального ансамбля "Адель".

В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.

Как заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, из-за неработающей пожарной сигнализации спасатели ДСНС узнали о пожаре в одесском детском лагере «Виктория» только на 45-й минуте трагедии.

После пожара в Одессе начали проверки объектов на соблюдение пожарной безопасности.