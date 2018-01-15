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В Николаеве гепатитом болеют более 70 человек, из них 20 - дети


фото: Likar.info
По состоянию на 15 января 72 человека из Николаева заболели гепатитом А, среди них 20 детей

Об этом сообщает пресс-центр Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся 52 пациента. Из них подтвержден диагноз у 42 человек. Еще 20 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 16 ​​детей.

Отметим, вирусный гепатит А - типичная кишечная инфекция, источником является больной человек, заражение происходит фекально-оральным путем через воду, пищевые продукты, контактно-бытовым путем.

Характерным для заболевания является поражение печени, проявление желтухи, возможны молниеносные формы с тяжелыми последствиями. Восприимчивость к инфекции высокая, особенно у детей в возрасте от 5 до 14 лет. Инкубационный период заболевания - от 2 до 5 недель, в среднем - 28 дней.

В Украине зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А, тогда как эпидемии нет. К такому выводу медики пришли на основании данных о недавней вспышке в Николаеве. Так, в городе, по состоянию на 9 января, заболели 62 человека.
Николаевская вспышка, скорее всего, произошел из-за пункта доочистки питьевой воды. Полиция начала расследование.
Украинцев предупреждают, что гепатит А они могут привезти из Польши. Там рекордный 80-кратный рост уровня заболеваемости гепатитом типа А.

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