В Литве обнародовали список россиян, которых наказали за "закон Магнитского"
15 января, 2018, 23:47
Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 россиян, которым за нарушения прав человека и отмывание денег запрещен въезд в страну
Как сообщает Delfi, этот список обнародован на основании вступления в силу в Литве с 1 января "Закона Магнитского".
В списке есть имена, фамилии, даты рождения и гражданство. В нем есть лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского.
Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухнальова, Сергей Подопригора, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, разные чиновники и другие лица тоже есть в списке.
- Российский адвокат Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. Его обвиняли в причастности к организации незаконного возврата излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год.
- Как считают коллеги Магнитского и правозащитники, его целенаправленно довели до смерти условиями содержания и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.
- "Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013-го Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
- 20 декабря США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список в соответствии с законом, известным как "Акт Магнитского за нарушение прав человека".
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