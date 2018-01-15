В Литве обнародовали список россиян, которых наказали за "закон Магнитского"

15 января, 2018, 23:47

Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 россиян, которым за нарушения прав человека и отмывание денег запрещен въезд в страну

Как сообщает Delfi, этот список обнародован на основании вступления в силу в Литве с 1 января "Закона Магнитского".

В списке есть имена, фамилии, даты рождения и гражданство. В нем есть лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского.

Судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухнальова, Сергей Подопригора, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, разные чиновники и другие лица тоже есть в списке.