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В Литве на помощь Донбассу во время телемарафона собрали более 80 тысяч евро

В Литве на национальном телеканале LRT в благотворительном марафоне в поддержку Украины "Вместе к победе" собрано 82,7 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса, который пострадал в результате российской агрессии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Второй благотворительный телемарафон организовали международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидение.

Участие в мероприятии приняли украинские военные и волонтеры с Донбасса. В рамках телемарафона свои музыкальные произведения представили исполнители из Украины, Литвы и Латвии.

"Только в течение прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тыс. 700 евро, получатель которых - организация "Blue/Yellow", которая оказывает помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, которые потеряли родителей, а также городским общинам", - подчеркнули в МИД.

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