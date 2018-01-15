В Литве на помощь Донбассу во время телемарафона собрали более 80 тысяч евро
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Второй благотворительный телемарафон организовали международная волонтерская организация "Blue/Yellow" и Литовское национальное радио и телевидение.
Участие в мероприятии приняли украинские военные и волонтеры с Донбасса. В рамках телемарафона свои музыкальные произведения представили исполнители из Украины, Литвы и Латвии.
"Только в течение прямого эфира благотворительного телемарафона зрители прислали около 82 тыс. 700 евро, получатель которых - организация "Blue/Yellow", которая оказывает помощь пострадавшим в результате российской агрессии на территории Донецкой и Луганской областей, украинским военным, их семьям, детям, которые потеряли родителей, а также городским общинам", - подчеркнули в МИД.
- Канадское правительство выделит Украине $7,5 млн гуманитарной помощи для Донбасса.
- В 2018 году для обеспечения гуманитарной помощью жителей Донбасса нужно выделить $187 млн.
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