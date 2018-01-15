В Лондоне скончалась вокалистка группы The Cranberries
15 января, 2018, 21:01
Вокалистка известной ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на агента певицы.
"Солистка ирландской группы The Cranberries была в Лондоне для короткой сессии записи. Больше деталей пока нет", - говорится в заявлении.
Также указано, что родные О'Риордан "опустошены новостями и требуют приватности в это очень трудное время".
Певица привела The Cranberries к международному успеху в 90-е с такими синглами как Linger и Zombie. Мировую славу The Cranberries получили с выходом их дебютного альбома Everybody Else Is Doing It, So Why can't We?
В прошлом году группа планировала тур по Европе и США, но вскоре после начала прекратила его из-за проблем О'Риордан со здоровьем - тогда указывалось, что у певицы проблемы со спиной.
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