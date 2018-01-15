В Киеве "Мицубиси" протаранил BMW, когда проскакивал перекресток на красный свет

15 января, 2018, 23:10

В Киеве на Соломенской площади произошло дорожное-транспортное происшествие с участием "Мицубиси Ланцер" и кабриолета BMW

Как удалось узнать "Стражем Эспрессо", со слов свидетеля водитель "Ланцер" вроде проскакивал перекресток на красный свет, который уже загорелся, и протаранил кабриолет.

В Мitsubishi находился ребенок. Как предварительно установлено 2012 года.

На место происшествия прибыло несколько бригад "скорой помощи". С рассеченной головой был госпитализирован водитель японского авто и его маленький пассажир. Также госпитализировали водителя BMW.

Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестков - установит следствие. Несколько авто остановились, водители оказывали помощь пострадавшим.