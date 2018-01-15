В Киеве корью в январе заболело столько же людей, сколько за весь 2017 год

15 января, 2018, 11:27

По состоянию на 15 января в столице Украины зафиксировали уже 87 случаев заболевания корью

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

Отмечается, что по состоянию на сегодня с 1 января поступило уже 87 экстренных сообщений о случаях кори. Среди них 66 детей в возрасте до 17 лет и 21 взрослый.

Тем временем в ведомстве отметили, что за прошлый год в городе было зарегистрировано всего 87 случаев кори.

"Болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. По данным экстренных сообщений госпитализированы в инфекционных стационаров 44 лица, в т.ч. 31 ребенок. 1 взрослый госпитализирован в реанимационное отделение", - подчеркнули в управлении.

При этом лабораторно подтверждено 33 случая кори. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 19 случаев, детей школьного возраста - 32 случая.