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В Киеве корью в январе заболело столько же людей, сколько за весь 2017 год


фото: uppa.it
По состоянию на 15 января в столице Украины зафиксировали уже 87 случаев заболевания корью

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы столицы.

Отмечается, что по состоянию на сегодня с 1 января поступило уже 87 экстренных сообщений о случаях кори. Среди них 66 детей в возрасте до 17 лет и 21 взрослый.

Тем временем в ведомстве отметили, что за прошлый год в городе было зарегистрировано всего 87 случаев кори.

"Болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. По данным экстренных сообщений госпитализированы в инфекционных стационаров 44 лица, в т.ч. 31 ребенок. 1 взрослый госпитализирован в реанимационное отделение", - подчеркнули в управлении.

При этом лабораторно подтверждено 33 случая кори. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 19 случаев, детей школьного возраста - 32 случая.

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