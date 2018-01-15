 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове трое патрульных неоднократно вымогали взятки у водителей. Посредником у них был таксист


фото: прес-служба СБУ
В Харькове задержали трех патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующие сотрудники управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.

Правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.

СБУ задержала трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере свыше 20 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать