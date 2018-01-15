В Харькове трое патрульных неоднократно вымогали взятки у водителей. Посредником у них был таксист

15 января, 2018, 13:42

В Харькове задержали трех патрульных, которые систематически вымогали взятки у водителей за якобы нарушение правил дорожного движения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что действующие сотрудники управления патрульной полиции организовали механизм систематического вымогательства денег с водителей за якобы нарушение правил дорожного движения. Как посредника патрульные привлекли водителя такси.

Правоохранители задокументировали факты получения участниками группы взяток от местных жителей.

СБУ задержала трех полицейских после получения очередной взятки от водителя в размере свыше 20 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.