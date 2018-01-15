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В ЕС заработала команда противодействия фейковым новостям. Чем она будет заниматься

В Европейском союзе собрали команду специалистов, которая поможет противодействовать фейковой информации в СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Марию Габриэль.

В Брюсселе начала работу группа экспертов, которая будет противодействовать неправдивой информации в СМИ. По словам Габриель, комиссия разработает механизмы распознавания фальшивых данных и ограничеия их распространения.

Первая задача группы - дать определение понятию "фейковые новости" и подготовить предложения для дальнейших действий Еврокомиссии.

Группа состоит из 40 экспертов. Среди них присутствуют специалисты из социальных сетей, работники СМИ, активисты и ученые. Руководитель команды - юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг.

 

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