В ЕС заработала команда противодействия фейковым новостям. Чем она будет заниматься

15 января, 2018, 16:36

В Европейском союзе собрали команду специалистов, которая поможет противодействовать фейковой информации в СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Марию Габриэль.

В Брюсселе начала работу группа экспертов, которая будет противодействовать неправдивой информации в СМИ. По словам Габриель, комиссия разработает механизмы распознавания фальшивых данных и ограничеия их распространения.

Первая задача группы - дать определение понятию "фейковые новости" и подготовить предложения для дальнейших действий Еврокомиссии.

Группа состоит из 40 экспертов. Среди них присутствуют специалисты из социальных сетей, работники СМИ, активисты и ученые. Руководитель команды - юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг.