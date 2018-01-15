В ЕС заработала команда противодействия фейковым новостям. Чем она будет заниматься
15 января, 2018, 16:36
В Европейском союзе собрали команду специалистов, которая поможет противодействовать фейковой информации в СМИ
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на еврокомиссара по вопросам цифровой экономики Марию Габриэль.
В Брюсселе начала работу группа экспертов, которая будет противодействовать неправдивой информации в СМИ. По словам Габриель, комиссия разработает механизмы распознавания фальшивых данных и ограничеия их распространения.
Первая задача группы - дать определение понятию "фейковые новости" и подготовить предложения для дальнейших действий Еврокомиссии.
Группа состоит из 40 экспертов. Среди них присутствуют специалисты из социальных сетей, работники СМИ, активисты и ученые. Руководитель команды - юрист из Нидерландов Мадлен де Кок Бунинг.
- 4 января 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, который будет противодействовать фейковым новостям.
- В среду, 17 января, представители Европарламента обсудят влияние российской пропаганды в странах ЕС.
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