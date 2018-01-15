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В Донецке неизвестные расклеили наклейки с изображением барельефа Стусу

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного боевиками "ДНР" в 2015 году

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на жителей города.

Наклейки появились во многих местах. Среди них площадь Ленина, памятник Архистратигу Михаилу, проспект Ильича, здание филологического факультета ДонНУ, улица Артема.

Барельеф украинскому правозащитнику, поэту и политзаключенному Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета демонтировали после оккупации города боевиками в мае 2015 года.

Ранее вопрос о снесении этого барельефа обсуждался на так называемой сессии "парламента ДНР", его хотели заменить бюстом разведчика Николая Кузнецова.

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