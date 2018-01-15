В Чехии вынесен приговор активистке Femen, которая полуобнаженная набросилась на Земана
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешских журналистов.
По их словам, гражданку Украины судили по обвинению в хулиганстве.
В соответствии с приговором, ей присудили 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.
Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически - в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.
Приговор по уголовному делу подтверждает и издание Aktualne, которое приводит слова адвоката активистки о том, что она признала приговор, потому что хочет вернуться домой, но "считает себя невиноватой".
В другом сообщении издание ссылается на чешских комментаторов, которые считают, что поступок девушки помог Земану мобилизовать электорат. Приводятся также слова Диаш о том, что она не согласна, но сожалеет, если это произошло.
Напомним, полуобнаженная активистка украинского Femen Диаш с криком "Земан - путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инцидент с активисткой Femen неприемлемым.
Земана считают пророссийским политическим деятелем. В октябре он предложил России выкупить у Украины полуостров Крым и добавил, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом.
В ноябре президент Земан заявил, что Россия может стать членом ЕС в долгосрочной перспективе.
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