В Чехии вынесен приговор активистке Femen, которая полуобнаженная набросилась на Земана

15 января, 2018, 07:32

14 января представительницу движения Femen Ангелину Диаш, которая набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, признали виновной в уголовном преступлении

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешских журналистов.

По их словам, гражданку Украины судили по обвинению в хулиганстве.

В соответствии с приговором, ей присудили 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически - в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

Приговор по уголовному делу подтверждает и издание Aktualne, которое приводит слова адвоката активистки о том, что она признала приговор, потому что хочет вернуться домой, но "считает себя невиноватой".

В другом сообщении издание ссылается на чешских комментаторов, которые считают, что поступок девушки помог Земану мобилизовать электорат. Приводятся также слова Диаш о том, что она не согласна, но сожалеет, если это произошло.

Напомним, полуобнаженная активистка украинского Femen Диаш с криком "Земан - путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал инцидент с активисткой Femen неприемлемым.

Земана считают пророссийским политическим деятелем. В октябре он предложил России выкупить у Украины полуостров Крым и добавил, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом.

В ноябре президент Земан заявил, что Россия может стать членом ЕС в долгосрочной перспективе.