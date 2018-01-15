В центре Одессы вандалы повредили скульптуру античного героя

15 января, 2018, 22:07

В историческом центре Одессы вандалы повредили скульптуру античного героя Лаокоона, которая расположена возле Археологического музея

В частности, злоумышленники отбили в одной из статуй скульптурной композиции кисть руки, в другой — пальцы, информирует УНИАН.

По словам начальника управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрея Шелюгина, не исключено, что статую могли повредить люди, которые пожелали сфотографироваться возле нее. Он выразил сожаление по поводу случившегося, отметив, что копия знаменитой скульптуры изготовлена из карраского мрамора, который является одним из ценнейших сортов.

Шелюгин подчеркнул, что утраченные элементы скульптурной композиции изготовят и восстановят, когда позволят погодные условия. Кроме того, рассматривается вопрос об ограждении композиции, которая защитит скульптуру от повторных актов вандализма.

"Мы постараемся ограничить доступ к этому памятнику. Планируем организовать смотровую площадку, с которой туристы смогут ознакомиться со скульптурой и сфотографироваться на ее фоне", - сказал Шелюгин.

"Лаокоон" - мраморная скульптура, установленная в Одессе перед зданием археологического музея в 1870-х годах. Изготовлена по заказу городского головы Одессы Григория Маразли для украшения его дачи, которая располагалась в конце Французского бульвара. После октябрьского переворота 1917 года скульптурная группа была национализирована и шесть раз перевозилась с места на место.

В 1969 году было принято решение перенести скульптуру к Археологическому музею. Статую демонтировали, но лишь в 1971 году она появилась на новом месте, где и находится по сей день.