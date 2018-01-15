В Багдаде подорвался террорист-смертник, есть жертвы

15 января, 2018, 08:47

15 января утром в центре Багдада подорвался террорист-смертник, погибли по меньшей мере 16 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Ирака.

Отмечается, что в результате взрыва еще 65 человек получили ранения. По словам министра, число жертв может возрасти.