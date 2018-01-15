В Багдаде подорвался террорист-смертник, есть жертвы
15 января, 2018, 08:47
15 января утром в центре Багдада подорвался террорист-смертник, погибли по меньшей мере 16 человек
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Ирака.
Отмечается, что в результате взрыва еще 65 человек получили ранения. По словам министра, число жертв может возрасти.
- Напомним, на выходных из-за нападения террориста-смертника в столице Ирака погибли 8 человек, еще 10 - ранены.
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