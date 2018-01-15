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Украинские ракетчики испытали обновленную зенитку

Отечественная компания "Радионикс" и государственное предприятие "Конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора"

Об этом сообщает конструкторское бюро "Луч".

В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробалистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК С-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.

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