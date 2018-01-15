Украинские ракетчики испытали обновленную зенитку
15 января, 2018, 18:10
Отечественная компания "Радионикс" и государственное предприятие "Конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора"
Об этом сообщает конструкторское бюро "Луч".
В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробалистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК С-125М.
Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
- Отметим, что на протяжении текущего года государственный концерн Укроборонпром передал Вооруженным силам Украины, Нацгвардии и других силовых структур 3 673 единиц военной техники и вооружения.
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