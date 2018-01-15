Украинцы все меньше поздравляют друг друга на Новый год и Рождество по телефону. Данные операторов

15 января, 2018, 12:26

В рождественско-новогодние праздники украинцы предпочитают интернет-приветствия, в то же время количество поздравлений с помощью звонков и SMS постепенно уменьшается

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Абоненты тройки крупнейших украинских мобильных операторов на Новый год, католическое и православное Рождество использовали вдвое больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

В компании Vodafone заявили, что за период рождественско-новогодних праздников абоненты компании совершили более 1,1 млрд звонков, прислали 41 млн SMS.

"Из года в год тенденция свидетельствует, что в зимние праздники клиенты отдают предпочтение интернет-поздравлением. В то же время количество поздравлений с помощью звонков и SMS постепенно уменьшается - на 5% и 25% соответственно по сравнению с 2017 годом. Анализируя активность клиентов в новый 2018 год и два Рождества, заметили интересный факт - днем украинцы звонили и присылали SMS, а вечером пользовались мобильным Интернетом. Пик интернет-поздравлений пришелся на период с 19:00 до 22:00", - проанализировали в компании.

По данным Vodafone, рекордсменами по загрузке трафика стали киевляне в католическое Рождество и жители Днепропетровской области в Новый год и православное Рождество.

Согласно сообщению "Киевстара", на Новый год и Рождество в 2018 году абоненты использовали вдвое больше интернет-трафика и на 10% меньше звонков.

"Традиционно наибольшая нагрузка на сеть наблюдалось в первые 30 минут 2018 года. В общем 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года абоненты совершили более 434 млн звонков, использовав 1,2 млрд минут, отправили 33 млн поздравительных SMS и 355 тыс. MMS", - отмечается в тексте сообщения.

В компании lifecell отметили, что новогодняя статистика вполне соответствует общемировой тенденции перехода голосового трафика в цифровой - абоненты основном пользовались мессенджерами и присылали аудио- и видеопоздравления с помощью мобильного Интернета.

Количество голосовых вызовов в праздничные дни в сети оператора уменьшилось в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом.

В этом году самыми активными праздничными новогодними и рождественскими пожеланиями абоненты lifecell обменивались с помощью мобильного Интернета. Накануне Нового года, 31 декабря 2017 года, абоненты lifecell получили и передали 270 Тбайт поздравлений, что на 100% больше, чем в последний день 2016 года.