Украина достигнет 4% роста ВВП, если проведет три реформы, – Всемирный банк

15 января, 2018, 18:42

Экономика Украины имеет потенциал роста на 4% за год в случае проведения властью трех реформ

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, информирует "Радио Свобода".

"Важнейшей, по нашему мнению, является земельная реформа. Сельскохозяйственный потенциал Украины – огромен. Но мораторий на продажу земель приводит к тому, что Украина не имеет рынка земли, который эффективно функционирует", – сказала Кахконен.

По ее словам, второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде. Критически важна также реформа государственных предприятий. Без каких-либо шагов в этих сферах, по мнению Всемирного банка, не удастся добиться 4-процентного роста.

Кахконен подчеркнула, что во Всемирном банке довольны тем, что экономика Украины вернулась к росту.

"По нашим оценкам, ВВП вырос на 2% в 2017 году. И это хорошая новость. Плохая новость в том, что 2-процентный рост – очень незначителен и этого недостаточно, чтобы привести к значительным изменениям. Этого недостаточно для того, чтобы вернуть доходы к докризисному уровню", – подчеркнула она.