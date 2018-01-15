Украина достигнет 4% роста ВВП, если проведет три реформы, – Всемирный банк
Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, информирует "Радио Свобода".
"Важнейшей, по нашему мнению, является земельная реформа. Сельскохозяйственный потенциал Украины – огромен. Но мораторий на продажу земель приводит к тому, что Украина не имеет рынка земли, который эффективно функционирует", – сказала Кахконен.
По ее словам, второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде. Критически важна также реформа государственных предприятий. Без каких-либо шагов в этих сферах, по мнению Всемирного банка, не удастся добиться 4-процентного роста.
Кахконен подчеркнула, что во Всемирном банке довольны тем, что экономика Украины вернулась к росту.
"По нашим оценкам, ВВП вырос на 2% в 2017 году. И это хорошая новость. Плохая новость в том, что 2-процентный рост – очень незначителен и этого недостаточно, чтобы привести к значительным изменениям. Этого недостаточно для того, чтобы вернуть доходы к докризисному уровню", – подчеркнула она.
- Ранее в этом месяце Всемирный банк обнародовал доклад "Перспективы мировой экономики", в котором говорится о том, что Украина в среднесрочной перспективе имеет потенциал роста ВВП на 4%.
- Напомним, Кабмин прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.
- Международное рейтинговое агентство Standard & Роог'ѕ прогнозирует курс гривны на конец 2018 года на уровне 27,3 грн/долл.
- Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году до 3,5%.
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