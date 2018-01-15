У Порошенко заверили: закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии, - СМИ
Об этом заявили в пресс-центр администрации президента Петра Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".
В ведомстве отметили, что законопроект Порошенко был разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Сейчас он находится в стенах парламента.
"Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда", - подчеркнули в администрации.
Отметим, накануне издание "Европейская правда" показало письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена. В нем говорится о том, что МВФ не соглашается с предложенным проектом закона.
Роден отмечает, что ряд положений документа не совместимы с обязательствами Украины согласно программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Судьи должны будут пройти проверку на детекторе лжи, чтобы войти в состав Антикоррупционного суда.
- Советник главы Администрации президента по вопросам реформ Георгий Вашадзе заявил, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
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