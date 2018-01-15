У Порошенко заверили: закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии, - СМИ

15 января, 2018, 16:31

В администрации президента говорят, что законопроект об Антикоррупционном суде был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии

Об этом заявили в пресс-центр администрации президента Петра Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

В ведомстве отметили, что законопроект Порошенко был разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Сейчас он находится в стенах парламента.

"Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда", - подчеркнули в администрации.

Отметим, накануне издание "Европейская правда" показало письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена. В нем говорится о том, что МВФ не соглашается с предложенным проектом закона.

Роден отмечает, что ряд положений документа не совместимы с обязательствами Украины согласно программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии.