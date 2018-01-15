У Лутковской заявили о рисках закона о реинтеграции Донбасса

15 января, 2018, 14:41

Представитель уполномоченного Рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие проекта закона о реинтеграции Донбасса (№7163) фактически вводит военное положение на этих территориях и несет риски для прав и свобод

Об этом сообщает УНИАН.

Чаплыга заявил, что "принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски и правам, и свободам человека".

По его мнению, отдельные положения упомянутого законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины.

"В Конституции у нас определено понятие военного положения, оно является четким и понятным. Четкой и понятной является процедура, которой он вводится, и четко понятно, какие права и свободы могут быть ограничены и как действуют при этом государственные органы. Этим документом вводится понятие "осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях", - отметил Чаплыга.

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Он подчеркивает, что фактически это заменитель словосочетания военное положение, и что означает это определение - непонятно, и какие будут иметь полномочия и как будут действовать органы государственной власти на основании этого нового определения.

Согласно этому законопроекту, по его словам, ВСУ могут быть вовлечены в мирное время без применения военного положения.

"Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной Конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем это в предусмотренный Конституцией способ", - подчеркнул Чаплыга.

Также представитель омбудсмена отмечает, что законопроект о восстановлении суверенитета в Донбассе несет "дискриминационную вещь" в отношении жителей Крыма в вопросах признания актов рождения и смерти:

"Сейчас в одной из частей проекта закона в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, речь идет об упрощенной процедуре признания актов рождения или смерти, выданных так называемой властью" ДНР "," ЛНР ". При этом процедура для наших сограждан, которые были вынуждены покинуть АР Крым или остаться там, остается такой же, как и было до этого, то есть судебным способом", - отметил Чаплыга.

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Напомним, 5-6 октября Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосованы депутатами и подписаны президентом).

16 января во время заседания Рады предстоит многочасовое рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса, после чего в тот же день должно быть принятие решения.