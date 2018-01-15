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Тысячу молодых датчан обвинили в распространении детского порно через Facebook

Более тысячи молодых людей в Дании могут оказаться на скамье подсудимых по обвинению в распространении порнографических материалов

Об этом информирует ВВС.

По данным правоохранителей, подозреваемые распространяли видео секса двух 15-летних школьников, обмениваясь ним в мессенджере Facebook.

Полиция сообщила, что им инкриминируют распространение детской порнографии, поскольку подросткам, зафиксированным на видео, не исполнилось 18-ти лет. Об инциденте с видео датская полиция узнала от американской власти, которая, в свою очередь, получила информацию от Facebook.

В целом по этому делу проходят 1004 человека. По данным полиции, они обменивались порнороликом в мессенджере осенью прошлого года. Некоторым подозреваемым уже исполнилось 18 лет, поэтому в полицейские участки их вызвали лично. Подростков моложе 18 лет было оповещено через родителей.

Представитель датской полиции заявил, что это дело должно послужить предупреждением молодежи о последствиях, которые могут возникнуть в результате обмена секс-видео. В случае признания вины подозреваемым грозит условный тюремный срок примерно на 20 дней. Также, если их признают виновными, они на 10 лет окажутся в списке людей, уличенных в распространении детской порнографии.

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