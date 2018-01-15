Теракт в Багдаде: погибли уже 38 человек

15 января, 2018, 12:15

Количество жертв в результате двойного теракта на рынке в центре столицы Ирака возросло до 38 человек

Об этом сообщили местные медики и полицейские, передает The Telegraph.

Также сообщается о по меньшей мере 105 раненых в результате взрывов двух террористов-смертников.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако во взрывах усматривают признаки действий "Исламского государства".

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