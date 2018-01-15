Теракт в Багдаде: погибли уже 38 человек
15 января, 2018, 12:15
Количество жертв в результате двойного теракта на рынке в центре столицы Ирака возросло до 38 человек
Об этом сообщили местные медики и полицейские, передает The Telegraph.
Также сообщается о по меньшей мере 105 раненых в результате взрывов двух террористов-смертников.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за нападение, однако во взрывах усматривают признаки действий "Исламского государства".
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- Напомним, в понедельник, 15 января, на Площади авиации, в торговом районе Багдада подорвались двое террористов-смертников.
- Накануне на севере Багдада террорист-смертник взорвался возле полицейского участка. В результате этого взрыва погибли 8 человек, еще 10 получили ранения.
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