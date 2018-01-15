Синоптик предупреждает о сложной погоде в Украине в ближайшие дни

15 января, 2018, 10:21

На этой неделе погода в Украине будет сложной и неустойчивой

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра еще будут морозы, но уже на востоке и юге начнутся интенсивные осадки.

"17-19 января ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые охватят всю страну. Погода будет крайне сложной", - отметила Диденко.

По ее прогнозу, 17 января в Украину придет существенное потепление практически до оттепели.

"То есть после сегодняшних 10-14 градусов мороза в Украине потеплеет практически до оттепели. В Карпатах есть опасность схода лавин. Также усилится ветер", - рассказала синоптик.

Завтра в Киеве еще будет морозно, 17 января ожидается потепление, возможны осадки.