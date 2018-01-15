СМИ выяснили, что чехов заставляет воевать на стороне боевиков "ДНР/ЛНР"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что на скамье подсудимых пока только один из фигурантов скандального дела. Подозреваемому инкриминируют подготовку террористического акта.
Имя единственного чеха, которому местная полиция смогла объявить о подозрении, пока в интересах следствия не разглашается, но отмечается, что правоохранители смогли собрать доказательную базу в отношении него, в частности, благодаря Facebook.
Павел Ботка,известный как боевик "Кавказ", приехал на оккупированные территории весной 2015 года. Судя по фотографиям, больше всего времени он проводит в Донецке.
"Я мог бы рассказать, но какой в этом смысл. Ничего не меняется. Я бы очень хотел, чтобы это закончилось уже сегодня. Но я вижу - война надолго. В чьих бы интересах ни было, но точно не в интересах Украины. И еще меньше в интересах Донбасса", - сказал боевик журналистам.
Журналисты нашли на странице Ботки нашли немало фотографий в военной форме с оружием. На одной из них видно даже его военный билет, выданный группировкой "ДНР".
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О подробностях его участия в боевых действиях становится известно из интервью, которое Ботка дал одному из чешских изданий еще в 2015 году.
"Бои, они все одинаковые. Летают гранаты, "Грады"... В твоей голове остается не так уж и много. Точно остается чувство страха", - описывает свои впечатления чешский боевик.
На его фотографиях часто появляется его друг - Иржи Урбанек с позывным "Бегемот". На Донбасс они приехали вместе, также вместе присоединились к так называемой интернациональной бригаде "Пятнашка".
"У меня много друзей среди русских, у меня всегда к ним было положительное отношение. Я славянин, который рос в советские времена, мне всегда нравилась россияйская ментальность. В общем, все относятся к этому положительно. У нас почти все пророссийские", - рассказывает о причинах своего пребывания на Донбассе боевик из Чехии Йиржи Урбанек.
По мнению журналиста издания Respekt Ондржей Кундра, мотивом чешских боевиков является идеология.
"Они поддерживают Путина. Но что привело их к такой мысли, почему они верят этой пропаганде и дезинформации, на это я не могу дать точный ответ. У части из них одновременно мотивом может быть желание заработать деньги. Поэтому они там пытаются делать бизнес, привозят туда каких-то коммерсантов", - говорит чешский журналист.
СБУ уже отправила чешским спецслужбам данные о двух десятках граждан Чехии, которые воевали на Донбассе. Хорошо знают здесь и о деятельности Урбанека и Ботка. Уверяют: те поддерживают "русский мир" совсем не бесплатно.
"Они причастны к разворовыванию так называемой гуманитарной помощи, собранной в Чехии под эгидой Лисковой (она открывала так называемый представительский центр "ДНР" в Чехии, называя себя почетным консулом группировки. - Ред.), которая направлялась на Донбасс. То есть, это просто мошенники, фактически, люди, которые занимаются уголовными преступлениями ради обогащения", - отметил сотрудник аппарата СБУ Игорь Гуськов.
- Напомним, посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис опубликовал расследование чешских СМИ об участии граждан Чехии наемниками на стороне российско-террористических войск.
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