СМИ выяснили, что чехов заставляет воевать на стороне боевиков "ДНР/ЛНР"

15 января, 2018, 13:10

В Праге полиция расследует участие местных в конфликте на Донбассе на стороне террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", подозреваемых уже десять

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на скамье подсудимых пока только один из фигурантов скандального дела. Подозреваемому инкриминируют подготовку террористического акта.

Имя единственного чеха, которому местная полиция смогла объявить о подозрении, пока в интересах следствия не разглашается, но отмечается, что правоохранители смогли собрать доказательную базу в отношении него, в частности, благодаря Facebook.

Павел Ботка,известный как боевик "Кавказ", приехал на оккупированные территории весной 2015 года. Судя по фотографиям, больше всего времени он проводит в Донецке.

"Я мог бы рассказать, но какой в этом смысл. Ничего не меняется. Я бы очень хотел, чтобы это закончилось уже сегодня. Но я вижу - война надолго. В чьих бы интересах ни было, но точно не в интересах Украины. И еще меньше в интересах Донбасса", - сказал боевик журналистам.

Журналисты нашли на странице Ботки нашли немало фотографий в военной форме с оружием. На одной из них видно даже его военный билет, выданный группировкой "ДНР".

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О подробностях его участия в боевых действиях становится известно из интервью, которое Ботка дал одному из чешских изданий еще в 2015 году.



"Бои, они все одинаковые. Летают гранаты, "Грады"... В твоей голове остается не так уж и много. Точно остается чувство страха", - описывает свои впечатления чешский боевик.

На его фотографиях часто появляется его друг - Иржи Урбанек с позывным "Бегемот". На Донбасс они приехали вместе, также вместе присоединились к так называемой интернациональной бригаде "Пятнашка".

"У меня много друзей среди русских, у меня всегда к ним было положительное отношение. Я славянин, который рос в советские времена, мне всегда нравилась россияйская ментальность. В общем, все относятся к этому положительно. У нас почти все пророссийские", - рассказывает о причинах своего пребывания на Донбассе боевик из Чехии Йиржи Урбанек.

По мнению журналиста издания Respekt Ондржей Кундра, мотивом чешских боевиков является идеология.

"Они поддерживают Путина. Но что привело их к такой мысли, почему они верят этой пропаганде и дезинформации, на это я не могу дать точный ответ. У части из них одновременно мотивом может быть желание заработать деньги. Поэтому они там пытаются делать бизнес, привозят туда каких-то коммерсантов", - говорит чешский журналист.

СБУ уже отправила чешским спецслужбам данные о двух десятках граждан Чехии, которые воевали на Донбассе. Хорошо знают здесь и о деятельности Урбанека и Ботка. Уверяют: те поддерживают "русский мир" совсем не бесплатно.

"Они причастны к разворовыванию так называемой гуманитарной помощи, собранной в Чехии под эгидой Лисковой (она открывала так называемый представительский центр "ДНР" в Чехии, называя себя почетным консулом группировки. - Ред.), которая направлялась на Донбасс. То есть, это просто мошенники, фактически, люди, которые занимаются уголовными преступлениями ради обогащения", - отметил сотрудник аппарата СБУ Игорь Гуськов.