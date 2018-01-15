Сколько в Киеве нелегальных маршруток. Список от активистов

15 января, 2018, 15:58

Активисты насчитали 26 номеров маршруток, что нелегально перевозят столичных пассажиров

Об этом сообщает сообщество "Транспорт Киева" в Facebook.

По информации сообщества, в 2014-2017 годах Департамент транспортной инфраструктуры Киева закрыл ряд маршрутных такси, дублирующих существующие маршруты общественного транспорта. Это маршрутки № 170, 196, 209, 213, 217, 221, 230, 232, 238, 248, 404, 412, 412к, 425, 458, 478, 501, 502, 519, 527, 543, 561, 564, 570, 595, 597.

В указанных маршрутов нет ни лицензий, ни разрешений, которые дают право работать на маршруте и возить пассажиров. Они являются частными, в результате чего уменьшают показатели наполняемости и прибыльности коммунальных маршрутов.

"Данная ситуация является абсолютно недопустимой и ненормальной в 21 веке в столице страны, которая декларирует стремление к европейским нормам жизни и борьбе с коррупцией. Закупаем новые трамваи с одной стороны, с другой закрываем глаза на черный бизнес, как будто это не Киев, а какое-то Сомали", - говорится в сообщении сообщества.

Всего активисты насчитали более 70 нелегальных транспортных средств.