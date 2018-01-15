Швеция создает государственный орган для противодействия вмешательству России в выборы

15 января, 2018, 11:42

Швеция прибегла к созданию государственного органа для защиты от вмешательства в выборы со стороны России и других стран

Об этом сообщает Euobserver.

"До лучшего дня в демократической жизни Швеции - дня выборов - осталось менее 8 месяцев. Только избиратели Швеции будут определять их результат. Те, кто пытается повлиять на выборы, держитесь как можно дальше", - заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

Левен отметил, что главным источником такой угрозы является Россия, однако добавил, что не исключает попыток влияния со стороны других стран. По словам главы правительства, уже есть данные о попытках повлиять на шведские выборы.

"Мы без колебаний будем разоблачать тех, кто пытается сделать это. Мы знаем, что сейчас такие операции проводятся", - сказал Левен.

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По словам премьера, новый государственный орган создадут в кратчайшие сроки. Он будет отвечать за усиление "психологической обороны" шведской общественности путем выявления, анализа и реагирования на внешние компании воздействия.

Левен отметил, что контрпропагандистский орган является лишь частью пакета мер по обеспечению выборов, которые состоятся 9 сентября.

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