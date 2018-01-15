Ржавчина и коррозия разъедают трубы под Киевом: 90% из них надо заменить, - Кличко

15 января, 2018, 10:49

Почти 90% подземных коммуникаций столицы Украины изношены и требуют замены

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из каналов, сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что столица имеет проблему с изношенными трубами, ведь последние не заменялись в течение десятков лет. При этом украинцы обычно не видят, в каком состоянии коммуникации под землей, поэтому и не могут их оценить.

"Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист - ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации", - подчеркнул Кличко.

По его словам, в городе около 20 тысяч км труб и почти 90% из них требуют замены.