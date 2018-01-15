Ржавчина и коррозия разъедают трубы под Киевом: 90% из них надо заменить, - Кличко
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из каналов, сообщает "Укринформ".
Он рассказал, что столица имеет проблему с изношенными трубами, ведь последние не заменялись в течение десятков лет. При этом украинцы обычно не видят, в каком состоянии коммуникации под землей, поэтому и не могут их оценить.
"Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист - ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, которые имеют длительный срок эксплуатации", - подчеркнул Кличко.
По его словам, в городе около 20 тысяч км труб и почти 90% из них требуют замены.
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