Россия усиливает контроль на границе с Украиной, потому что боится вспышки кори
15 января, 2018, 09:24
Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори
Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным Роспотребнадзора, за период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость втрое превысила уровень 2016 года. В Роспотребнадзоре говорят, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии, Румынии, Украине, Германии.
Также по их данным, в Украине наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской (416 случаев) областях.
Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас