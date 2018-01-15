Россия усиливает контроль на границе с Украиной, потому что боится вспышки кори

15 января, 2018, 09:24

Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, за период январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость втрое превысила уровень 2016 года. В Роспотребнадзоре говорят, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

Также по их данным, в Украине наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской (416 случаев) областях.

Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать