Россия угрожает санкциями из-за отстранения ее от Олимпиады-2018, - российские СМИ
Об этом сообщает российская газета "Известия" со ссылкой на главу комиссии по защите государственного суверенитета в России Андрея Климова.
Издание отмечает, что Москва призовет некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства к ответу и после завершения Олимпийских игр введет против них ограничительные меры.
По словам Климова, сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной России от Игр в Южной Корее.
Кроме того, в России изучают вопрос о возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.
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"Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не надо спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам", - пригрозил Климов.
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- Напомним, за создание россиянами государственной системы допинга в спорте МОК запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинг.
- Исполком МОК также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.
- МОК одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.
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