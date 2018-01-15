Результат выборов в Чехии не повлияет на отношения с Украиной, - посол
15 января, 2018, 09:07
Украинский посол Евгений Перебийнис прогнозирует, что после президентских выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится, независимо от их результата
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Перебийноса, внешнюю политику в Чехии определяет, в основном, правительство, а президент имеет преимущественно представительские функции.
"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировал свою позицию в отношении Украины, в отношении поддержки Украины", - отметил он.
- Напомним, в Чехии завершился первый тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, приняли участие 9 кандидатов в президенты и около 60% избирателей.
- Во втором туре будут бороться действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош.
- Второй тур запланирован на 26-27 января.
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