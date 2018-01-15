Результат выборов в Чехии не повлияет на отношения с Украиной, - посол

15 января, 2018, 09:07

Украинский посол Евгений Перебийнис прогнозирует, что после президентских выборов политика Чехии в отношении Украины не изменится, независимо от их результата

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Перебийноса, внешнюю политику в Чехии определяет, в основном, правительство, а президент имеет преимущественно представительские функции.

"Нынешнее правительство во главе с Андреем Бабишем, который на следующей неделе будет соревноваться за получение доверия в парламенте, в принципе, уже декларировал свою позицию в отношении Украины, в отношении поддержки Украины", - отметил он.