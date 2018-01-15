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Ректор купил для киевского вуза стройматериалов на 270 тыс. грн. В результате - забрал их себе

Ректор закупил на средства вуза товары для ремонта, но распорядился ими по своему усмотрению

Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

В 2017 году ректор столичного вуза за счет учебного заведения приобрел строительных материалов на 270 тысяч гривень. Среди купленного - товары для ремонта, керамическая плитка, сантехника и мебель для ванных комнат и кухни.

Но ректор не поставил купленные вещи на учет вуза, вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению.

Правонарушитель задержан силами Дарницкой местной прокуратуры и Дарницкого управления полиции. Ему объявлено подозрение по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Уже экс-ректору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

  • В октябре 2017 года правоохранители разоблачили должностных лиц трех столичных вузов, которые требовали взятки у иностранцев.

 

 

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