Ректор купил для киевского вуза стройматериалов на 270 тыс. грн. В результате - забрал их себе

15 января, 2018, 13:30

Ректор закупил на средства вуза товары для ремонта, но распорядился ими по своему усмотрению

Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева на странице в Facebook.

В 2017 году ректор столичного вуза за счет учебного заведения приобрел строительных материалов на 270 тысяч гривень. Среди купленного - товары для ремонта, керамическая плитка, сантехника и мебель для ванных комнат и кухни.

Но ректор не поставил купленные вещи на учет вуза, вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению.

Правонарушитель задержан силами Дарницкой местной прокуратуры и Дарницкого управления полиции. Ему объявлено подозрение по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Уже экс-ректору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.