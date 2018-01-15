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"Рассказы служанки" продолжаются. Каким будет новый сезон драматического сериала

Стриминг-сервис Hulu объявил дату выхода 2-го сезона драматического сериала "Рассказ служанки" и показал новый трейлер

Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.

Драма снята по бестселлеру Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопический мир, где женщины лишены многих прав, а вокруг – тоталитаризм и патриархат.

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В будущем только одна из ста женщин сможет иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа, отправляют в специальные лагеря, где их готовят к единственной функции – зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

Второй сезон "Рассказа служанки" презентуют 25 апреля 2018 года.

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