"Рассказы служанки" продолжаются. Каким будет новый сезон драматического сериала
15 января, 2018, 11:37
Стриминг-сервис Hulu объявил дату выхода 2-го сезона драматического сериала "Рассказ служанки" и показал новый трейлер
Ролик опубликовали на YouTube-канале компании.
Драма снята по бестселлеру Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопический мир, где женщины лишены многих прав, а вокруг – тоталитаризм и патриархат.
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В будущем только одна из ста женщин сможет иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа, отправляют в специальные лагеря, где их готовят к единственной функции – зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.
Второй сезон "Рассказа служанки" презентуют 25 апреля 2018 года.
- Компания HBO выпустит сериал по сюжету всемирно известного романа-антиутопии "451 градус по Фаренгейту" американского писателя Рэя Брэдбери.
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