"Народный фронт" поддержит закон о деоккупации Донбасса

15 января, 2018, 19:40

"Народный фронт" и еще 2 фракции объединятся для принятия закона о деоккупации

Об этом заявил глава фракции "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, цель закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" - это признание России государством-агрессором, а часть украинских территорий временно оккупированными и введение санкций против России.

"Завтра - это тест не только для правящей коалиции. Это тест украинского парламентаризма и каждого члена парламента", - заявил Яценюк.

Также Яценюк отметил важность "Закона о приватизации", за который будут голосовать в четверг, что, по мнению политика, поможет облегчить финансирование государственного бюджета, поддержит финансовую стабильность и курс гривны.

"Народный фронт" также будет голосовать за создание Антикоррупционного суда.

Между тем корреспондент Эспрессо.TV Юрий Чмиль сообщает, что по ожиданиям народного депутата Ивана Винника, 226 голосов за закон о деоккупации будут собираться с 3 фракций - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партия".