 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Народный фронт" поддержит закон о деоккупации Донбасса

"Народный фронт" и еще 2 фракции объединятся для принятия закона о деоккупации

Об этом заявил глава фракции "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире Эспрессо.TV.

По его словам, цель закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" - это признание России государством-агрессором, а часть украинских территорий временно оккупированными и введение санкций против России.

"Завтра - это тест не только для правящей коалиции. Это тест украинского парламентаризма и каждого члена парламента", - заявил Яценюк.

Также Яценюк отметил важность "Закона о приватизации", за который будут голосовать в четверг, что, по мнению политика, поможет облегчить финансирование государственного бюджета, поддержит финансовую стабильность и курс гривны.

"Народный фронт" также будет голосовать за создание Антикоррупционного суда.

Между тем корреспондент Эспрессо.TV Юрий Чмиль сообщает, что по ожиданиям народного депутата Ивана Винника, 226 голосов за закон о деоккупации будут собираться с 3 фракций - "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партия".

  • По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, решение по законопроекту о реинтерграции Донбасса может быть принятое 16 января после многочасового рассмотрения поправок.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать