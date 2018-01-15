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Пустыни, тонели, и никакой почвы. Кто и зачем выращивает овощи в "вертикальных фермах"

В ближайшем будущем многие страны могут столкнуться с нехваткой пахотных земель, поэтому Китай, Сингапур и ОАЭ уже экспериментируют с вертикальными гидропонными фермами, которые не нуждаются в почве

Издание Inhabitat собрало 6 примеров применения аквапоники, гидропоники и аэропоники в самых, казалось бы, неприспособленных для сельского хозяйства условиях.

1. Магазины

Много магазинов в последние годы начали выращивать листовую зелень "не отходя от кассы". Такой подход выгоден по нескольким причинам. Во-первых, продукция не портится в процессе транспортировки, а во-вторых, покупателей проще привлечь, если показать им зеленые грядки.

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Американская торговая сеть Target весной 2017 года начала тестировать вертикальные гидропонные фермы в своих филиалах.

Системы выращивания листовых овощей и трав для Target разработали специалисты из Медиалаборатории МТИ и дизайнеры из компании Ideo. В будущем торговая сеть планирует выращивать на территории магазинов картофель, свеклу и кабачки.

С гидропоникой экспериментирует и мебельный гигант IKEA. Совместно с датским дизайнерским бюро SPACE10 компания разработала гидропонные установки, которые подойдут как для магазинов, так и для квартиры.

2. Пустыни

Саудовская Аравия совместно с американским стартапом AeroFarms построила первую на Среднем Востоке аэропонную ферму, которой не нужна ни вода, ни почва. Растения на ферме, расположенной в городе Джидда, получают питательные вещества от испарений.

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Также Саудовская Аравия получает 15% помидоров за счет гидропонных ферм компании SunDrops Farms, которые работают от энергии солнца.

Небольшое количество воды, необходимой для растений, сотрудники фермы получают из Персидского залива. С помощью солнечного нагрева воду опресняют, а затем используют для ухода за растениями.

В конце декабря в Дубае открылась первая вертикальная ферма. Гидропонная система от Badia Farms производит 18 видов листовых овощей и не требует пестицидов.

3. Города

Много компаний создают контейнеры-фермы и другие портативные системы выращивания овощей, которые можно поставить в оживленном районе города.

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Компания Farm 360 оборудует гидропонные грядки на территории склада. Ее фермы используют на 90% меньше воды, чем традиционные хозяйства, а также получают всю электроэнергию от возобновляемых источников.

Farm 360 поставляет свои овощи в ближайшие продуктовые магазины. Еще один плюс городских ферм - это рабочие места для жителей отдельных районов.

Фермы нового типа помогают и тем регионам, которые оказались в изоляции. С 2010-х годов ООН устанавливает на крышах в секторе Газа (Палестина) аквапонни мини-фермы. Всего к настоящему времени оборудовано более 200 таких установок и их количество продолжает расти.

4. Под землей

Так как вертикальным фермам не нужно естественное освещение, они могут располагаться в любых закрытых пространствах, даже под землей.

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Во Франции стартап Cycloponics построил городскую ферму на территории заброшенной подземной парковки. Теперь там растут грибы и овощи. Грибы относятся к категории аэробов - они нуждаются в кислороде и, в то же время, вырабатывают CO2, который необходим растениям.

Однако, первая подземная ферма появилась в Лондоне. Growing Underground расположилась в тоннелях времен Второй мировой войны и заняла 2,5 акра. На ферме проращивают горох, а также выращивают горчицу, кинзу, петрушку, сельдерей, редис и рукколу.

5. На воде

Барселонское дизайн-бюро Forward Thinking Architecture разработало концепт плавучей фермы на солнечной энергии. Она состоит из модулей размером 200 на 350 м с тремя ярусами.

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Внизу располагаются отсеки для опреснения морской воды и выращивания аквакультуры, а наверху - гидропонные грядки. Система получает энергию от солнечных панелей, а также собирает дождевую воду. Дизайнеры подсчитали, что в год один модуль будет производить 8152 тонны овощей и 1703 тонны рыбы.

Американская компания Greenwave создала систему для одновременного выращивания съедобных водорослей и морепродуктов.

Морские фермы в Новой Англии (США) - их уже 14 - не требуют удобрений, производят массу белка и улавливают углекислый газ. Разработка компании вошла в топ-25 лучших изобретений 2017 года по версии журнала Time.

6. В доме

Много компаний создают домашние мини-фермы на основе гидропоники и аквапоники. В октябре прошлого года IKEA показала прототип гидропонной фермы Lokal для выращивания листовых овощей в домашних условиях.

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Оборудованные светодиодами вертикальные грядки производят в три раза больше урожая, чем традиционные фермы, используя при этом на 90% меньше воды. Американский стартап Replantable представил домашний мини-огород Nanofarm, который самостоятельно выращивает урожай без участия человека.

Общество пока воспринимает продукцию из вертикальных ферм скептически. Многие опасаются, что выращенные без естественного света и почвы растения будут невкусными и некачественными.

Однако производители гидропонных и аквапонних систем уверяют, что их овощи и зелень намного вкуснее, чем продукты в большинстве супермаркетов. По прогнозам Guardian, в 2018 году скепсис постепенно уступит место любопытству, а вертикальные фермы станут одной из наиболее перспективных технологий.

Справка:

Гидропоника — способ выращивания растений без почвы на питательных растворах. Растение высаживают в дырчатый горшок, заполненный нейтральным субстратом (гравием, керамзитом, опилками и другими).

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Аквапоника — получение продуктов питания в одной системе на основе аквакультуры (выращивание рыбы) и гидропоники (выращивание растений в воде).

Аэропоника - процесс выращивания растений в воздушной среде без использования почвы, при котором питательные вещества к корням растений доставляются в виде аэрозоля.
Само растение закрепляется опорной системой, а корни просто висят в воздухе, орошаемые питательным раствором. Смесь подается к корням непрерывно или через короткие промежутки времени так, чтобы корни не успевали высохнуть.

 

 

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