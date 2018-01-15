Прививку от кори за 5 дней сделали уже 11 тыс. детей Киева

15 января, 2018, 16:53

В течение пяти дней после объявления специальных ограничительных мероприятий в Киеве от кори было вакцинировано 10,763 тыс. детей

Об этом заявила глава департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает "Иинтерфакс-Украина".

Она отметила, что вакцинальные кабинеты в медицинских учреждениях работали без выходных. Это, в частности, связано и с ограничительными мерами, введенными 10 января. Последние направлены на то, чтобы болезнь не распространялась.

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По словам Гинзбург, 10 января в столице были привиты 537 детей, а уже на следующий день - 5,895 тысяч. Она поблагодарила родителей, которые решили вакцинировать детей.

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Отметим, за два дня, 10 и 11 января, от кори было привито 2 тысячи 223 киевлян - как взрослые, так и дети.