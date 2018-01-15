Прививку от кори за 5 дней сделали уже 11 тыс. детей Киева
Об этом заявила глава департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, сообщает "Иинтерфакс-Украина".
Она отметила, что вакцинальные кабинеты в медицинских учреждениях работали без выходных. Это, в частности, связано и с ограничительными мерами, введенными 10 января. Последние направлены на то, чтобы болезнь не распространялась.
Читайте также: 2 тыс. украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь
По словам Гинзбург, 10 января в столице были привиты 537 детей, а уже на следующий день - 5,895 тысяч. Она поблагодарила родителей, которые решили вакцинировать детей.
Читайте также: Вспышка кори в Украине. Стоит ли паниковать
Отметим, за два дня, 10 и 11 января, от кори было привито 2 тысячи 223 киевлян - как взрослые, так и дети.
- По состоянию на 15 января в столице Украины зафиксировали уже 87 случаев заболевания корью.
- В Одессе детям без прививок запретили посещать детсады и школы. С начала года там регистрированы более 56 больных.
- Местная власть Запорожья сообщает, что в области уже 122 человека заболели корью.
- 10 января стало известно, что после посещения цирка "Кобзов" в столице заболело 20 детей.
- Тогда же первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что в Киеве на месяц запретили работу цирка "Кобзов". Впрочем, цирк "Кобзов" продолжает работать в Киеве, несмотря на запрет.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас