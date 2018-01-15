После освобождения оккупированного Донбасса там могут ввести военное положение, - заместитель министра

15 января, 2018, 14:43

После освобождения оккупированных Россией районов Донбасса на этих территориях могут временно ввести военное положение

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

"На этой территории военное положение может быть введено. Вопрос обеспечения безопасности и воспроизведения работы органов государственной власти потребует какого-то времени. В настоящее время может быть введено военное положение", - сказал Грымчак

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Заместитель министра отметил, что на деоккупированных территориях остаются враждебные агенты, которых нужно вычислить.

"После трех месяцев Славянск чистили от агентуры около года, а по большому счету - чистят до сих пор", - добавил Грымчак.

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Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что 16 января Верховная Рада примет законопроект о реинтеграции Донбасса.

Ранее, 5-6 октября, Верховная Рада рассмотрела пакет президентских законопроектов - закон №7163 о деоккупации Донбасса (принят в первом чтении) и закон №7164 об особом статусе оккупированных районов (проголосованы депутатами и подписаны президентом).