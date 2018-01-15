Поляки хотят назвать 2 корабля в честь украинских городов
Об этом сообщает Radio Szcecin.
Польша закупила новые корабли китайского производства и планирует переназвать их "именами городов на бывших польских территориях". Первый корабль, который получат из Китая, поляки назовут "Львов".
"Мы меняем названия кораблей, которые уже стоят готовые в китайских верфях. Для жителей Щецина (крупнейший городской порт в Польше) и не только это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели имена бывших польских городов на восточных пограничных землях", - прокомментировал менеджер госкомпании "Польское морское пароходство" Павел Бжезицкий.
В общем поляки планируют переименовать 5 кораблей. Кроме парусного корабля "Львов" на учете у польских теплоходцев появятся судна "Тернополь" и "Вильнюс".
Тем временем Бжезинский считает, что новые названия пароходов не станут противоречивыми в политическом плане. Сообщается, что в польском арсенале уже 5 лет находится корабль "Львовские орлята".
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