Поляки хотят назвать 2 корабля в честь украинских городов

15 января, 2018, 14:20

Польша планирует назвать новоприобретенные морские суда в честь городов, которые расположены "на бывших польских территориях"

Об этом сообщает Radio Szcecin.

Польша закупила новые корабли китайского производства и планирует переназвать их "именами городов на бывших польских территориях". Первый корабль, который получат из Китая, поляки назовут "Львов".

"Мы меняем названия кораблей, которые уже стоят готовые в китайских верфях. Для жителей Щецина (крупнейший городской порт в Польше) и не только это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели имена бывших польских городов на восточных пограничных землях", - прокомментировал менеджер госкомпании "Польское морское пароходство" Павел Бжезицкий.

В общем поляки планируют переименовать 5 кораблей. Кроме парусного корабля "Львов" на учете у польских теплоходцев появятся судна "Тернополь" и "Вильнюс".

Тем временем Бжезинский считает, что новые названия пароходов не станут противоречивыми в политическом плане. Сообщается, что в польском арсенале уже 5 лет находится корабль "Львовские орлята".