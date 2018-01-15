15 января, 2018, 15:10

Национальная инициатива "Стоп Реванш" 16 января устраивает марш и акцию у стен Верховной Рады с требованием принять ряд законопроектов, направленных против колаборации с РФ

Об этом сообщает пресс-центр группы на странице в Facebook.

Во время завтрашнего марша будут требовать от президента Петра Порошенко и парламента принятия законопроектов, которые должны остановить "реванш олигархическо-колониальной системы".

Среди этих законопроектов, в частности

Проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях;

Проекты закона относительно коллаборационизма (ЗП №7425 о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма, ЗП №7426 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно коллаборационизма и усиление ответственности за государственную измену и ЗП №5086 о запрете пропаганды незаконных организаций, созданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей);

Проект закона №7440 о Высшем антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии;

Законопроекты об украинском языке, церкви и т. п. для комплексного противодействия влиянию России (ЗП №4511 об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором, ЗП №6623 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции, созданной с участием государства-агрессора, ЗП №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного).

Участники акции также требуют принять санкционные законы против России и ввести санкции против российских и пророссийских олигархов.

В частности, по их мнению, необходимо привлечь к ответственности бизнесмена Дмитрия Фирташа, экс-главу администрации президента Сергея Левочкина, нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, олигарха Рината Ахметова и других.

Для этого необходимо принять законопроекты №2509, №2607, №5397, №2624 и №3779.

Марш "Стоп Реванш" начнется завтра, в 9 часов утра возле колонн стадиона "Динамо". Оттуда направятся к стенам Рады, где соберутся в 9:30.

"Мы приглашаем все общественно-политические силы вместе стать к борьбе не только с военным вторжением российской армии и ее наемников, а и к полноценной системной борьбе с российским влиянием в Украине", - пояснили в группе.