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По Google Play "гуляет" вирус с порно. И "залезает" в приложения для детей

Исследователи Check Point обнаружили новый троян с порнографическим характером в Google Play Store

Об этом сообщает checkpoint.com

Как оказалось, заражены около 60 игр, в том числе для детей. При этом они были загружены от 3 до 7 млн раз.

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Как может работать вирус:

  • показывать объявления неуместного или даже порнографического характера;
  • обманывать пользователя для установки им поддельных приложений безопасности;
  • привлекать пользователей к регистрации на премиальные услуги за собственный счет.

Кроме этого, вредоносный код может использоваться и для других целей, включая кражи учетных данных.

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Довольно часто пользователи "попадаются" на фейковые сообщения, когда браузер предупреждает о том, что ваш телефон якобы заражен вирусом, и чтобы от него избавиться нужно установить некоторую сомнительную программу.

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Игры, которые точно "заразились":

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С полным списком зараженных игр можно ознакомиться здесь.

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