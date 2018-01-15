По Google Play "гуляет" вирус с порно. И "залезает" в приложения для детей
15 января, 2018, 10:38
Исследователи Check Point обнаружили новый троян с порнографическим характером в Google Play Store
Об этом сообщает checkpoint.com
Как оказалось, заражены около 60 игр, в том числе для детей. При этом они были загружены от 3 до 7 млн раз.
Как может работать вирус:
- показывать объявления неуместного или даже порнографического характера;
- обманывать пользователя для установки им поддельных приложений безопасности;
- привлекать пользователей к регистрации на премиальные услуги за собственный счет.
Кроме этого, вредоносный код может использоваться и для других целей, включая кражи учетных данных.
Довольно часто пользователи "попадаются" на фейковые сообщения, когда браузер предупреждает о том, что ваш телефон якобы заражен вирусом, и чтобы от него избавиться нужно установить некоторую сомнительную программу.
Игры, которые точно "заразились":
С полным списком зараженных игр можно ознакомиться здесь.
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