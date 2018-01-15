Первого замороженного человека вернут к жизни через 10 лет, - ученые

15 января, 2018, 19:00

Ученые из Мичиганского института крионики (США) заявили, что уже скоро они смогут возвращать к жизни людей, чьи тела ранее были заморожены

Об этом пишет Daily Star.

По словам президента института Денниса Ковальски, уже в ближайшие 10 лет ученые смогут вернуть к жизни один из трупов, замороженных с помощью физики низких температур. В декабре Ковальски сам заявил о намерении заморозить всю свою семью и заплатил за это $140 тыс. 49-летняя жена Мария и их три сына будут сохраняться после своей смерти в чане жидкого азота.

"Если 100 лет назад крионика была чем-то непостижимым для человека, то сейчас мы это воспринимаем как должное", - сказал ученый.

Процесс замораживания должен начинаться, как только пациент умирает, чтобы предотвратить повреждения мозга. Во время процедуры тело охлаждают в ледяной бане, чтобы постепенно уменьшать температуру. Затем эксперты сливают кровь и заменяют ее антифризом, чтобы остановить появление в организме вредных кристаллов льда.