Оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича", - ГПУ

15 января, 2018, 07:45

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - отметил прокурор.

Также Горбатюк подчеркнул, что официального подтверждения того, что обнародованный Al Jazeera документ является действительно приговором Краматорского суда, пока нет.