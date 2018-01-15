Оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича", - ГПУ
15 января, 2018, 07:45
Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги экс-президента Украины Виктора Януковича
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - отметил прокурор.
Также Горбатюк подчеркнул, что официального подтверждения того, что обнародованный Al Jazeera документ является действительно приговором Краматорского суда, пока нет.
- Напомним, что Al Jazeera опубликовала неподписанную копию соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко и Павел Фукс. Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко. В контракте якобы указывается, что Онищенко и Фукс выплатят $30 миллионов в форме наличности и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.
- Онищенко заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам Януковича, и подал в суд на Al Jazeera за нанесение репутационного ущерба.
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