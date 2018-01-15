 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оффшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича", - ГПУ

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, - действительно, они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - отметил прокурор.

Также Горбатюк подчеркнул, что официального подтверждения того, что обнародованный Al Jazeera документ является действительно приговором Краматорского суда, пока нет.

  • Напомним, что Al Jazeera опубликовала неподписанную копию соглашения, в котором покупателями активов окружения Януковича выступают Александр Онищенко и Павел Фукс. Другие документы указывают на то, что продавцом был Сергей Курченко. В контракте якобы указывается, что Онищенко и Фукс выплатят $30 миллионов в форме наличности и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.
  • Онищенко заявил, что не имеет никакого отношения к деньгам Януковича, и подал в суд на Al Jazeera за нанесение репутационного ущерба.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2018 понедельник

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

15 января, 2018 понедельник

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать