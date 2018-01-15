15 января, 2018, 14:07

Президент Петр Порошенко решил помиловать гражданку, которая совершила тяжкое преступление против Украины

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

По ее словам, глава государства идет на такой шаг, чтобы дать импульс следующей волны освобождения заложников.

"Президент принял решение помиловать одну гражданку К., совершившую достаточно тяжкое преступление против государства Украина, но при этом сама себя ранила и осталась ампутанткой. У нее есть ребенок. Президент пойдет на это ради того, чтобы дальше продолжить вопрос освобождения украинских ребят, украинских военных", - рассказала Геращенко.

Она также подчеркнула, что с целью освобождения заложников украинская сторона продолжает работать и на Минской площадке, чтобы "как можно быстрее вытянуть всех".

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - российские боевики отдали 73 Украинский.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что у боевиков еще остаются в заложниках 103 человека.

Украинская сторона и террористы "ЛНР / ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.

По мнению омбудсмена Валерии Лутковской, обмен пленными "всех на всех" между украинской стороной и боевиками будет возможен после завершения конфликта на Донбассе.