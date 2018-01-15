Никогда не полюблю "новую родину". Последнее слово украинца Балуха в "суде" Крыма

15 января, 2018, 12:48

Задержанный украинец Владимир Балух произнес свою последнюю речь в подконтрольном России так называемом Раздольненском районном суде Крыма

Об этом сообщает пресс-центр Крымской правозащитной группы на своей странице в Facebook.

Он отметил, что абсолютно всем понятно, что дело против него - политическое преследование за его убеждения. Итак все решения суда известны уже заранее.

"Доказательств о том, как найденные предметы появились у меня на чердаке, никто не искал. Мои показания о том, что силовики неоднократно угрожали подбросить мне такие предметы, никто не изучал", - подчеркнул Балух.

По его словам, дело против него полностью сфабриковано. На это указывает то, что обыск проводился по двум адресам. При этом силовики не обыскали ни одного чердака в доме, где он живет с матерью, хотя их там четыре.

"А в доме моей гражданской жены обыск закончился сразу, как только они нашли что-то на чердаке. Дальнейшее обследование других помещений не проводилось. Это яркий пример того, что пришли за тем, что ранее подбросили", - пояснил Балух.

Он указал на то, что при повторном рассмотрении дела были исследованы не все доказательства и опрошены не все свидетели, даже по сравнению с первоначальным разбирательством.

В конце он обратился к местным силовикам, которых и подозревают в фальсификации дела:

"Вы пытаетесь меня научить любить так называемую "новую родину"? Но это никогда у вас не получится, чего бы мне это ни стоило. Справедливое решение будет принято тогда, когда будут наказаны люди, которые подбрасывали на чердак моей гражданской жены оружие и боеприпасы... Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства ценой собственной жизни, сколько уже оплачено, это все, ребята, ваша система устраивает. Эта система человеконенавистническая", - подытожил Балух.

Он добавил, что суд может принимать любое решение, ведь должны все равно будут наказаны, а Украина - победит.

Оглашение приговора ожидается во вторник, 16 января, в 14:00.