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NASA создаст беспилотный космический корабль, который будет “думать” благодаря ИИ и блокчейну

В NASA начали новый исследовательский проект, в рамках которого планируют использовать искусственный интеллект и блокчейн для интеллектуальной системы беспилотного космического корабля

Об этом пишет Futurism.

Соответствующее финансирование на развитие интеллектуальной системы получил Университет Акрона в штате Огайо.

По замыслу ученых, эта новая интеллектуальная система, используя машинное обучение и блокчейн Ethereum поможет аппаратам в космосе точнее реагировать на новые команды и данные НАСА, а также самостоятельно принимать решения.

Оперативное принятие решения новой системой сможет сохранить удаленные объекты в космосе от некоторых угроз, например, космического мусора или метеоритов.

На исследования было выделено $333 тыс. Команда ученых из Университета Акрона планирует исследовать децентрализованные вычислительные сети, которые способны обрабатывать "огромное количество крупногабаритных данных", которые может хранить спутник в глубоком космосе. Ученые будут разрабатывать схему ИИ, которая использует "глубокие методы обучения и нечеткие логические методы".

Подобные технологии могут иметь решающее значение для последующих десятилетий исследования космоса. В частности, позволят создать летательные аппараты, летать в другие планетные системы или даже галактики.

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