NASA создаст беспилотный космический корабль, который будет “думать” благодаря ИИ и блокчейну

15 января, 2018, 14:47

В NASA начали новый исследовательский проект, в рамках которого планируют использовать искусственный интеллект и блокчейн для интеллектуальной системы беспилотного космического корабля

Об этом пишет Futurism.

Соответствующее финансирование на развитие интеллектуальной системы получил Университет Акрона в штате Огайо.

По замыслу ученых, эта новая интеллектуальная система, используя машинное обучение и блокчейн Ethereum поможет аппаратам в космосе точнее реагировать на новые команды и данные НАСА, а также самостоятельно принимать решения.

Оперативное принятие решения новой системой сможет сохранить удаленные объекты в космосе от некоторых угроз, например, космического мусора или метеоритов.

На исследования было выделено $333 тыс. Команда ученых из Университета Акрона планирует исследовать децентрализованные вычислительные сети, которые способны обрабатывать "огромное количество крупногабаритных данных", которые может хранить спутник в глубоком космосе. Ученые будут разрабатывать схему ИИ, которая использует "глубокие методы обучения и нечеткие логические методы".

Подобные технологии могут иметь решающее значение для последующих десятилетий исследования космоса. В частности, позволят создать летательные аппараты, летать в другие планетные системы или даже галактики.

Читайте также: Все говорят об искусственном интеллекте. Простыми словами объясним, что это

Ранее ученые загрузили "мозг" червя в робота, и тот самостоятельно взял его под контроль: ученые создали биологически достоверную модель нейронной сети круглого червя и погрузили в простого работа с Lego.

Лаборатория реактивного движения NASA в Калифорнии провела эксперимент, чтобы выяснить, кто быстрее и лучше руководит беспилотным летательным аппаратом - искусственный интеллект или профессиональный пилот.

Ученые нашли на Марсе колоссальные запасы воды. Ранее его не замечали - он находился глубоко под почвой, а сейчас вышел на поверхность планеты в результате эррозионных процессов.

Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.