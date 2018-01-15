Нацбанк объяснил, когда гривна перестанет колебаться

15 января, 2018, 20:19

В Национальном банке уверяют, что действие временных факторов в начале года на курс гривны может быть нивелировано в течение остального периода года

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благоприятному воздействию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году.

Так, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, который примерно равен курсу на начало года, - курс гривни девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний.

В НБУ отмечают, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривни в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года возрастает спрос на валюту, в частности со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и в то же время снижаются ее поступления, в частности со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны.

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Для смягчения влияния этих факторов Национальный банк продолжает сохранять присутствие на межбанковском валютном рынке. С начала 2018 года НБУ осуществил продажу иностранной валюты на сумму $53,5 млн, чтобы предотвратить чрезмерные колебания обменного курса гривны. Международные резервы составляют $18,8 млрд на начало января.