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На Харьковщине пограничники обнаружили коноплю в кукле

Таможенники обнаружили несколько десятков пакетиков с коноплей в голове детской куклы

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на странице в Facebook.

Во время проведения рентген-сканирование пограничники таможенного поста "Песочин" обнаружили на кукле Folk Russian Doll неоднородные цветные вкрапления на руках и ногах, которые свидетельствовали о возможном наличии органических веществ.

Поэтому работники таможенного контроля привлекли служебную собаку по кличке Любомир, который среагировал на куклу.

При дальнейшем осмотре в голове было выявлено 43 пакетики с семенами конопли. Известно, что кукла появилась на таможне международным экспресс отправлением.

Пограничники составили протокол по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Куклу и коноплю передали в милицию, ведутся следственные действия.

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