На Харьковщине пограничники обнаружили коноплю в кукле
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на странице в Facebook.
Во время проведения рентген-сканирование пограничники таможенного поста "Песочин" обнаружили на кукле Folk Russian Doll неоднородные цветные вкрапления на руках и ногах, которые свидетельствовали о возможном наличии органических веществ.
Поэтому работники таможенного контроля привлекли служебную собаку по кличке Любомир, который среагировал на куклу.
При дальнейшем осмотре в голове было выявлено 43 пакетики с семенами конопли. Известно, что кукла появилась на таможне международным экспресс отправлением.
Пограничники составили протокол по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Куклу и коноплю передали в милицию, ведутся следственные действия.
- В январе 2018 года сотрудники таможни обнаружили оружие в пакетах для украинских заробитчан.
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