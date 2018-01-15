На Харьковщине пограничники обнаружили коноплю в кукле

15 января, 2018, 20:28

Таможенники обнаружили несколько десятков пакетиков с коноплей в голове детской куклы

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины на странице в Facebook.

Во время проведения рентген-сканирование пограничники таможенного поста "Песочин" обнаружили на кукле Folk Russian Doll неоднородные цветные вкрапления на руках и ногах, которые свидетельствовали о возможном наличии органических веществ.

Поэтому работники таможенного контроля привлекли служебную собаку по кличке Любомир, который среагировал на куклу.

При дальнейшем осмотре в голове было выявлено 43 пакетики с семенами конопли. Известно, что кукла появилась на таможне международным экспресс отправлением.

Пограничники составили протокол по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Куклу и коноплю передали в милицию, ведутся следственные действия.