На Донбассе за прошедшие сутки были ранены двое бойцов АТО
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Бойцов доставили в военно-медицинские заведения и предоставили им необходимую врачебную помощь.
Всего в течение суток российские наемники 6 раз обстреляли позиции сил АТО. На Луганском направлении из минометов различных калибров и вооружения БМП боевики стреляли вблизи Новолуганского, из гранатометов обстреляли опорные пункты возле Гладосового, Луганского и Троицкого.
На Донецком направлении днем террористы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, а неподалеку Каменки украинских военных обстреливал вражеский снайпер.
В двух случаях бойцы АТО были вынуждены открывать ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.
Кроме того, подразделение противовоздушной обороны сбил беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".
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