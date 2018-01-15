На Донбассе за прошедшие сутки были ранены двое бойцов АТО

15 января, 2018, 13:44

В воскресенье, 14 января, в зоне АТО на Донбассе получили ранения двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Бойцов доставили в военно-медицинские заведения и предоставили им необходимую врачебную помощь.

Всего в течение суток российские наемники 6 раз обстреляли позиции сил АТО. На Луганском направлении из минометов различных калибров и вооружения БМП боевики стреляли вблизи Новолуганского, из гранатометов обстреляли опорные пункты возле Гладосового, Луганского и Троицкого.

На Донецком направлении днем террористы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, а неподалеку Каменки украинских военных обстреливал вражеский снайпер.

В двух случаях бойцы АТО были вынуждены открывать ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения.

Кроме того, подразделение противовоздушной обороны сбил беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10".