Минобороны больше не будет дарить оружие гражданским, - Полторак
15 января, 2018, 17:52
Отныне министру обороны Украины запрещается награждать гражданских лиц огнестрельным оружием
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.
Сегодня Полторак подписал приказ, ограничивающий право награждать министра отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц.
Теперь эту награду смогут получить исключительно военнослужащие ВСУ и других силовых структур, военные в отставке или запаса. Также ограничивается количество награждений: награду могут вручить только один раз.
"Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены этой наградой", - говорится в сообщении Полторака.
- Бывшему главе управления МВД в Запорожской области заочно объявили подозрение в хищении коллекции раритетного оружия стоимостью 30 млн гривен.
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