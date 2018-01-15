Минобороны больше не будет дарить оружие гражданским, - Полторак

15 января, 2018, 17:52

Отныне министру обороны Украины запрещается награждать гражданских лиц огнестрельным оружием

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

Сегодня Полторак подписал приказ, ограничивающий право награждать министра отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц.

Теперь эту награду смогут получить исключительно военнослужащие ВСУ и других силовых структур, военные в отставке или запаса. Также ограничивается количество награждений: награду могут вручить только один раз.

"Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены этой наградой", - говорится в сообщении Полторака.