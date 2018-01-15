Миллиардные прибыли и контрабанда сигарет. Как КНДР сохраняет экономические связи, несмотря на санкции ООН

15 января, 2018, 13:20

Северная Корея продолжает сохранять экономические связи с компаниями из Китая, Гонконга, Малайзии и Сингапура, несмотря на санкции ООН

Об этом говорится в исследовании издания The Wall Street Journal.

По их данным, на территории КНДР продолжают работать десятки совместных предприятий, некоторые из которых приносят стране "огромную прибыль".

WSJ выяснил, что КНДР руководит "значительной частью контрабандного рынка сигарет", которая оценивается в миллиарды долларов в год".

Средства, полученные от контрабанды, идут на финансирование армии, ядерной программы и покупку предметов роскоши для правящей элиты, рассказали изданию источники в правительстве США и высокопоставленный северокорейский чиновник.

В совместные предприятия в КНДР привлечена египетская компания Orascom Telecom Media and Technology, пишет WSJ. В отчетности компании за первую половину 2017 говорится, что она владеет 75% почтовой и телекоммуникационной компании КНДР, а также долю в северокорейском банке Orabank.

За первые два месяца 2017 Orascom получила около $39 млн дивидендов от телекоммуникационной компании КНДР.

Тайская Charoong Thai Wire and Cable Public Company Ltd. также связана с КНДР через совместные предприятия с почтовой и телекоммуникационной компанией. У нее 25% в тайском совместном предприятии и 20% в компании, состоящей в партнерстве с северокорейской фирмой Star Joint Venture, что принесло Charoong $4 млн в 2017 году.

Компания British American Tobacco продала свою долю в северокорейском предприятии из-за ужесточения санкций, но ее выкупила Lucky Greenbird из Сингапура. Как отметил WSJ, ее директор - бывший менеджер British American Tobacco Рэймонд Сай Тан (Raymond Ng Say Than). Связаться с компаниями газете не удалось.

По данным WSJ, неизвестно, нарушают ли перечисленные компании санкции ООН - организация делает исключения для "некоммерческих коммунальных проектов".

При этом в ООН жалуются, что много стран-участниц "неадекватно реагируют на обвинения в нарушении санкций" и не подготовили доклады о соблюдении режима санкций. Кроме того, законы некоторых стран позволяют нарушителям режима санкции оставаться безнаказанными, отмечает издание.

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Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.