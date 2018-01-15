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МВФ говорит, что законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Киева, - СМИ


фото: president.gov.ua
Принятие законопроекта президента Украины Петра Порошенко об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами

Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украину Рона ван Родена, обнародованном "Европейской правдой".

В письме исключают возможность того, что МВФ согласится с принятием законопроекта Порошенко об Антикоррупционном суде.

"Представление президентом законопроекта о АКС должно было стать шагом в правильном направлении (в вопросе борьбы с коррупцией). Однако что касается того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится в письме.

В письме объясняется, почему такой закон не позволит создать суд, который бы пользовался доверием в Украине и за рубежом.

Издание отмечает, что замечания фонда разбиты на три группы: по процедуре отбора судей, по поводу положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также по поводу юрисдикции суда. Всего в документе 9 системных замечаний.

В МВФ отмечают, что юрисдикция суда должна отвечать юрисдикции НАБУ и САП.

Больше всего претензий, связанных с вопросом отбора судей. В МВФ требуют, чтобы в Администрации президента выполнили рекомендацию Венецианской комиссии и предоставили представителям международных доноров Украины в антикоррупционных вопросах право блокировать назначение недобропорядочных судей.

Фонд также настаивает, что в состав Совета должны быть включены не только международные организации, но также представители доноров, "в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

"Создание и запуск Антикоррупционного суда - ключевая задача в украинском антикоррупционном повестке дня ... Однако в текущем виде закона о АКС мы не будем готовы его поддержать. МВФ готов помочь администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", - отмечают в письме.

Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
Судьи должны будут пройти проверку на детекторе лжи, чтобы войти в состав Антикоррупционного суда.
Советник главы Администрации президента по вопросам реформ Вашадзе заявил, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.

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